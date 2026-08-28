Castrocaro, deve scontare quasi due anni per rapina e lesioni: arrestato dai Carabinieri

i Carabinieri della Stazione di Castrocaro Terme hanno arrestato un 43enne albanese, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti dall’Ufficio Esecuzioni Penali presso la Corte d’Appello di Bologna, per i reati di “rapina e lesioni personali aggravate”.

L’uomo, condannato sia in primo che in secondo grado - con inammissibilità del ricorso in cassazione, tentato dalla difesa e certificato proprio dalla Suprema Corte di Cassazione - dei reati indicati, commessi a Bologna nel settembre 2024, deve scontare un residuo pena di un anno, 11 mesi e 6 giorni di reclusione (al netto dei circa 5 mesi già scontati in custodia cautelare) oltre al pagamento della pena pecuniaria di 600 euro.

Il 43enne, rintracciato nel comune di Castrocaro Terme, dove da un po’ di tempo dimorava, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Forlì, ove permarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’espiazione della pena.