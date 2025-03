Castrocaro, deve scontare quasi 3 anni di carcere per furto, rapina ed evasione: 41enne scoperto dai Carabinieri

Ieri i Carabinieri della Stazione di Castrocaro Terme, hanno arrestato un 41enne, in esecuzione del decreto di carcerazione, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Napoli, dovendo espiare la pena residua di 2 anni e 8 mesi di reclusione, a seguito di condanne definitive per “furto”, “ricettazione”, “rapina”, “possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli” ed “evasione”, commessi in provincia di Napoli. L’uomo, in precedenza ammesso o misure alternative in questa provincia, è stato rintracciato dai carabinieri nel territorio di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la locale Casa Circondariale, dove sconterà la pena a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento.