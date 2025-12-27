Castrocaro, deve scontare oltre 2 anni per furto: 34enne arrestato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Castrocaro Terme hanno arrestato un 34enne rumeno, per un provvedimento di carcerazione. L’uomo colpito dal provvedimento deve espiare la pena residua di due anni, sei mesi e 23 giorni di reclusione, oltre al pagamento della multa di 1.700 euro, poiché condannato per i reati di “furto aggravato”, “indebito utilizzo di carte di pagamento” e “furto in abitazione”, commessi, tra marzo e luglio 2023, nei comuni di Forlimpopoli, Forlì e Castrocaro Terme.

Il 34enne è stato rintracciato dai carabinieri nel luogo di dimora e, dopo le formalità di rito connesse con l’esecuzione del provvedimento, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Forlì dove sconterà la pena disposta dall’Autorità Giudiziaria di Forlì.