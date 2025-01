Castrocaro, concluso l’iter di dismissione delle quote pubbliche delle Terme

CASTROCARO. Con atto notarile il 14 gennaio 2025 si è concluso il lungo percorso di dismissione delle quote pubbliche delle Terme di Castrocaro. Lo rendono noto l’assessora a Turismo, Commercio, Sport della Regione Emilia-Romagna Roberta Frisoni, il presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca e il sindaco di Castrocaro Francesco Billi, con una dichiarazione congiunta. «Con l’accettazione dell’offerta di Long Life Formula, verranno liquidate le ultime quote pubbliche di partecipazione residuale nelle Terme di Castrocaro, pari al 13% totale circa, rispettivamente divise fra Comune, per un 8,2%, e Regione e Provincia, per un 2,7% ciascuna. La definitiva dismissione rappresenta un atto risolutivo, nonché consequenziale, rispetto all’iter intrapreso nel 2015, condotto secondo principi valutativi trasparenti, legittimi e omogenei. Ciò comporterà la corresponsione, in tre rate annuali, di un totale di un milione e 164 mila euro per il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, e, nella stessa modalità, di 388 mila euro per la Regione e altrettanto per la Provincia. Si tratta di un’offerta congrua rispetto all’interesse pubblico e accettata dopo gli idonei adempimenti di evidenza pubblica. Pertanto intendiamo ringraziare tutti i funzionari che hanno contribuito alla definizione del procedimento, certi che la normalizzazione dei reciproci rapporti patrimoniali faciliterà tutte le parti nel prosieguo delle rispettive attività».