Castrocaro, comune Cardioprotetto

La sicurezza è alla portata di tutti a Castrocaro e Terra del Sole grazie all’installazione di sei nuovi defibrillatori posizionati lungo luoghi strategici della cittadina termale unitamente all’avvio di corsi di formazione sul loro utilizzo dedicati alla cittadinanza. E’ stato inaugurato ieri il primo Dae, acronimo che indica il defibrillatore automatico esterno, che simbolicamente avvia il progetto di rete “Cardioprotetto”. Una iniziativa figlia della collaborazione fra l’amministrazione comunale in stretta collaborazione con aziende locali e terzo settore. I dispositivi medici saranno accessibili da tutti i cittadini 24 ore su 24, in sei siti strategici cittadini: all’inizio di via Di Vittorio nell’area artigianale terrasolana, in piazza d’Armi a Terra del Sole, presso il Municipio, nell’area mercatale a Castrocaro in fregio a viale Marconi, in piazza Martelli e nell’area feste di Pieve Salutare. Questi strumenti preziosi andranno ad aggiungersi a quelli già presenti per il servizio pubblico nel polo scolastico e negli impianti sportivi comunali, mentre verrà promossa un’app di riferimento per censire ogni strumento, anche ad uso privato, presente sul territorio comunale. Croce Rossa Italiana e Civis Onlus si occuperanno della promozione dell’iniziativa e dei corsi di formazione gratuiti che l’amministrazione comunale offrirà a tutta la cittadinanza all’insegna del motto “Le tue mani salvano la vita”.