Castrocaro, rissa tra passeggere sul bus: prova a strangolarla col cavo dello smartphone, 40enne arrestata

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Castrocaro Terme, hanno arrestato una donna di 40 anni, per “resistenza a pubblico ufficiale” e “lesioni personali aggravate” avvenuti, nella tarda mattinata, a bordo di un autobus di linea.

L’intervento è scaturito dalla segnalazione di una donna al 112 su una colluttazione in atto tra due passeggere, a bordo di un autobus della linea Start Romagna, in transito per il centro di Castrocaro. Fortunatamente, nelle vicinanze, erano presenti i Carabinieri della Stazione di Castrocaro Terme che, attirati dalle urla provenienti dall’autobus, sono immediatamente saliti a bordo del mezzo ove hanno ricostruito la dinamica dei fatti, ossia la 40enne, senza alcun motivo apparente, aggrediva violentemente un’altra passeggera, inveendo contro di lei, strattonandola, percuotendola ed arrivando a stringerle al collo il cavo di alimentazione del proprio smartphone (poi sottoposto a sequestro penale), gesto che veniva interrotto dal tempestivo intervento dell’autista dell’autobus e di un altro passeggero.

Durante la fase d’identificazione la 40enne, in forte stato di agitazione, aggrediva fisicamente i militari che, dopo averla, a fatica, contenuta e messa in sicurezza, l’hanno fatta trasportare dal personale del 118 presso il pronto soccorso dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, per gli accertamenti del caso, a seguito dei quali è stata dimessa e riaffidata ai carabinieri. Mentre la giovane donna aggredita è stata ricoverata, in osservazione, presso lo stesso ospedale, venendo poi dimessa con una decina di giorni di prognosi, anche uno dei militari intervenuti ha dovuto ricorrere alle cure mediche, per escoriazioni giudicate guaribili in alcuni giorni.