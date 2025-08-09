Castrocaro, apre Sorgara Bike Park per gli amanti della Mtb

Per tutti gli amanti della mountain bike in Romagna arriva una grande novità. Sabato dalle 10, a Castrocaro Terme e Terra del Sole, in via Michele Savelli verrà ufficialmente inaugurato il Sorgara Bike Park, innovativa struttura che si presenta come la prima vera e propria “palestra” a cielo aperto per i ciclisti. L’idea, nata dalla visione di Gian Piero Casadei, imprenditore forlivese e appassionato biker, trasforma l’area che un tempo ospitava le terme in un paradiso per le due ruote. Il progetto ha visto il coinvolgimento di atleti professionisti, che hanno contribuito a disegnare tre percorsi tecnici e stimolanti, ricchi di passaggi impegnativi e adatti a chi cerca un allenamento completo. Il tutto immerso in un contesto naturale suggestivo, tra alberi secolari e vegetazione rigogliosa. Il Sorgara Bike Park è stato presentato in primavera e testato in anteprima da ciclisti agonisti, i quali hanno espresso giudizi entusiasti. La sua posizione strategica lo rende facilmente raggiungibile da diverse città della Romagna, come Forlì, Ravenna e Imola, e persino dalla costa adriatica di Cervia e Cesenatico. Questo lo rende un’attrazione non solo per i residenti, che potranno usufruirne tutto l’anno, ma anche un’offerta innovativa per i turisti della Riviera Romagnola, aggiungendo un’opzione sportiva e a contatto con la natura. L’appuntamento è per sabato 9 agosto per un’inaugurazione che promette di dare concretezza a un progetto lungimirante. Per chi vorrà prolungare la serata, dalle 18 sarà aperto anche il ristoro del parco, dove sarà possibile gustare un aperitivo o uno spuntino in un’atmosfera retrò e rilassante, al fresco degli alberi.