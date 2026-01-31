Castrocaro, alluvione e ripartenza, incontro con il commissario Curcio. Il sindaco Billi: “Abbiamo avuto risposte concrete”

Nel pomeriggio di sabato 31 gennaio, il Commissario straordinario per l’alluvione Fabrizio Curcio ha incontrato presso il Municipio di Castrocaro Terme e Terra del Sole i sindaci del territorio per fare il punto sulle opere di ripristino e sulle ulteriori prospettive post alluvione. Oltre al sindaco ospitante Francesco Billi, erano presenti i primi cittadini di Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto, Tredozio, Premilcuore, Predappio, Civitella di Romagna, Galeata, Borghi e Sarsina che avevano manifestato l’esigenza di avere chiarimenti sulle opere pubbliche da finanziare con le nuove risorse stanziate dal Governo.

Così il sindaco Billi a fine incontro: “Intendo ringraziare a nome di tutti il Commissario Curcio, i tecnici della struttura Commissariale e l’onorevole Buonguerrieri per aver agevolato questa preziosa opportunità di confronto che ci ha permesso di rappresentare di persona le esigenze territoriali collegate all’alluvione 2023 ottenendo indirizzi e risposte concrete. Un incontro davvero importante per impostare il lavoro dei prossimi mesi a conferma della vicinanza del Governo e del Commissario alle comunità locali”. A seguire, nel salone del Consiglio Comunale, il Commissario Curcio e i suoi tecnici hanno anche incontrato i rappresentanti del mondo agricolo locale e le associazioni di categoria, in un partecipatissimo confronto sulle procedure e sugli sviluppi dei risarcimenti per i coltivatori alluvionati.