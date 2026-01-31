Castrocaro, alluvione e ripartenza, incontro con il commissario Curcio. Il sindaco Billi: “Abbiamo avuto risposte concrete”

Castrocaro Terme e Terra del Sole
  • 31 gennaio 2026
Il commissario alla ricostruzione Fabrizio Curcio
Il commissario alla ricostruzione Fabrizio Curcio

Nel pomeriggio di sabato 31 gennaio, il Commissario straordinario per l’alluvione Fabrizio Curcio ha incontrato presso il Municipio di Castrocaro Terme e Terra del Sole i sindaci del territorio per fare il punto sulle opere di ripristino e sulle ulteriori prospettive post alluvione. Oltre al sindaco ospitante Francesco Billi, erano presenti i primi cittadini di Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto, Tredozio, Premilcuore, Predappio, Civitella di Romagna, Galeata, Borghi e Sarsina che avevano manifestato l’esigenza di avere chiarimenti sulle opere pubbliche da finanziare con le nuove risorse stanziate dal Governo.

Così il sindaco Billi a fine incontro: “Intendo ringraziare a nome di tutti il Commissario Curcio, i tecnici della struttura Commissariale e l’onorevole Buonguerrieri per aver agevolato questa preziosa opportunità di confronto che ci ha permesso di rappresentare di persona le esigenze territoriali collegate all’alluvione 2023 ottenendo indirizzi e risposte concrete. Un incontro davvero importante per impostare il lavoro dei prossimi mesi a conferma della vicinanza del Governo e del Commissario alle comunità locali”. A seguire, nel salone del Consiglio Comunale, il Commissario Curcio e i suoi tecnici hanno anche incontrato i rappresentanti del mondo agricolo locale e le associazioni di categoria, in un partecipatissimo confronto sulle procedure e sugli sviluppi dei risarcimenti per i coltivatori alluvionati.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui