Castrocaro, addio all’ex sindaco Franco Cavaliere

È scomparso all’età di 80 anni, il dottor Franco Cavaliere, sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole dal 1993 al 1995. Di madre castrocarese, riposerà nel cimitero della località termale. Le esequie sono previste per martedì 3 febbraio con Santa Messa alle ore 14.00 presso la Chiesa di Santa Maria del Porto a Ravenna e successivo trasferimento a Castrocaro Terme. Alla famiglia sono giunte le condoglianze dell’Amministrazione Comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole per voce del primo cittadino Francesco Billi: “Appresa la notizia della scomparsa dell’ex sindaco Franco Cavaliere, partecipiamo al lutto della famiglia in questo momento di tristezza e dolore”.