Castrocaro, addio al maestro Virgilio Braconi, compositore e cittadino onorario

Si è spento martedì 24 febbraio, all’età di 94 anni, il Maestro Virgilio Braconi, dal 2007 cittadino onorario di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Braconi, compositore e produttore, nel 1957 fu tra i fondatori del Festival Voci Nuove, come selezionatore di talenti canori, insieme all’impresario Gianni Ravera e all’Avvocato Natale Graziani. Marito della cantante Flora Gallo, è padre degli affermati musicisti da camera Simonide e Monaldo Braconi, a sua volta molto legato alla località termale dove ha ideato e diretto per oltre vent’anni la Rassegna dei Migliori Diplomati dei Conservatori d’Italia. Il Maestro Virgilio Braconi durante la sua carriera ha depositato alla SIAE 1954 brani. Negli anni sessanta, con la casa discografica Caravel, ha lanciato i gruppi Equipe 84 e i Freddie’s. Sue le musiche del valzer “A Castrocaro” interpretato dall’orchestra “I Reali 23 di Romagna”. Alla famiglia Braconi si rivolge il sentito messaggio di cordoglio del sindaco Francesco Billi: “A nome dell’Amministrazione Comunale intendo esprimere sincera partecipazione al lutto della famiglia Braconi per la scomparsa del Maestro Virgilio, nostro Cittadino Onorario. Rimarrà intatto il ricordo riconoscente dei momenti sereni trascorsi insieme a lui e alla sua famiglia che tanto ha contribuito alla valorizzazione del nostro paese attraverso la musica. Ci stringiamo a loro in questo momento di dolore con profonda stima per la vicinanza artistica, ma ancor di più con la gratitudine meritata da chi ha sempre mantenuto un legame speciale di generoso affetto verso la nostra comunità.”