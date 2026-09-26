Alessio conquista il Festival di Castrocaro

È Alessio il vincitore assoluto della 68ª edizione del Festival di Castrocaro. Il giovane talento ha conquistato la vittoria con il suo inedito “Magari mai” durante la spettacolare serata finale, andata in scena venerdì 25 settembre nella storica cornice di Piazza D’Armi a Castrocaro Terme e Terra del Sole. In palio un contratto discografico con Isola degli Artisti, in collaborazione con Warner Music Italy, per la realizzazione e la promozione di due singoli.

L’artista ha conquistato la vittoria al termine di un percorso che ha visto oltre 200 candidature iniziali e che ha portato alla finale una selezione di talenti: Calì Carlotta (KALÍ), Carriglio Chiara (Sole), Malluzzo Miriam, Physical, Piscicelli Vittorio (Rever), Tetti Camilla (Khamilla) e la band The Smash, protagonisti insieme a lui di un’edizione che ha celebrato la musica.

Durante la finalissima, i giovani artisti hanno avuto la straordinaria opportunità di esibirsi interamente dal vivo con un brano inedito, accompagnati da una band, di fronte la Giuria di Qualità e la Giuria Stampa, accompagnati dal grande coinvolgimento del pubblico online che ha seguito e votato da casa.

Alla seconda classificata Miriam Malluzzo, in gara con il suo brano inedito “Santa Rosalia”, è andato il “Premio Web”, decretato dal pubblico da casa. Alla giovane cantautrice siciliana è stato anche assegnato lo speciale Premio della Critica dedicato al Maestro Peppe Vessicchio, giudice storico e simbolo dell’ultimo triennio della kermesse. Il premio per il terzo classificato va, invece, a Rever con il suo “Stasera”.

A fare da cornice all’atto conclusivo del concorso è stata una serata spettacolare e ricca di emozioni, condotta dai due speaker radiofonici Marco e Raf, e resa ancora più speciale dalla caldissima partecipazione del pubblico che ha riempito Piazza d’Armi.