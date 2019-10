Castrocaro rende omaggio a Leonardo Da Vinci: 40 invenzioni in mostra

CASTROCARO. In occasione del cinquecentenario della morte, Castrocaro Terra del Sole rende omaggio a Leonardo con una mostra/evento dal 10 ottobre al 10 novembre dal titolo “Macchine di Leonardo: le invenzioni di un genio del passato”, un percorso interattivo che unisce il fascino della ricerca e degli studi del Genio Vinciano nei vari ambiti di applicazione. Per valorizzare al meglio il patrimonio espositivo l’evento sarà allestito all’interno del Palazzo Pretorio di Terra del Sole, capolavoro Rinascimentale in cui è presente una delle rarissime realizzazioni concrete del genio Vinciano universalmente conosciuto: la scala elicoidale. Il progetto vede come protagoniste le invenzioni alla base di molta tecnologia attualmente in uso. La mostra sarà composta da 40 macchine esposte all’interno degli ampi spazi di Palazzo Pretorio, unitamente ad alcune macchine esterne a grandezza naturale e a 20 modelli interattivi siti nei locali dedicati ai laboratori ludico espressivi sia per adulti che bambini, tratti dai codici di Leonardo. Il numero delle macchine esposte e l’estensione della superficie ad esse dedicata, la rende la più grande e completa mai realizzata in Italia negli ultimi 70 anni. L’evento offrirà servizi e percorsi didattici per turisti, famiglie, bambini e scuole, tra cui il laboratorio didattico dedicato alla meccanica e alla fisica. A completare l’esposizione è possibile visionare un documentario della BBC sulla vita di Leonardo da Vinci, molto apprezzato dai visitatori, in particolar modo dalle scolaresche.

La mostra resterà aperta dalle 9 alle 18 venerdì, sabato, domenica e festivi (visita guidata per gruppi su prenotazione); stesso orario dal lunedì al giovedì ma riservato ai gruppi di almeno 15 persone con prenotazione obbligatoria. Ingresso 8 euro interi, 6 euro ridotto (under 16 e over 75); gruppi 6 euro (oltre 15 persone escluso il capogruppo). Per informazioni e prenotazioni formulasolidale@formulasolidale.it o 377 3610100.