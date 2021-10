Castrocaro, lavori alla Fortezza

È terminato da poco il primo stralcio di interventi alla fortezza di Castrocaro, lavori di consolidamento che hanno interessato la parte verticale e la torre di guardia e realizzati grazie ad un finanziamento del Cipe di 60mila euro del 2017, ai quali si sono aggiunti anche 25mila euro di fondi comunali. Una progettazione che si deve anche all’architetto Roberto Pistolesi, scomparso prematuramente nel 2020. Proprio in occasione della fine del cantiere, a lui è stata dedicata una targa collocata nelle mura della stessa fortezza castrocarese. «Mi ero insediata da poco quando il progetto di restauro venne finanziato – ricorda la sindaca, Marianna Tonellato –. L’architetto Pistolesi era un amico, un esteta e ha trascorso la sua vita per la bellezza e l’arte. Nella targa è incisa la frase: “il nostro lavoro è stato fatto bene quando le persone non si accorgono del nostro passaggio”. Che strano effetto, oggi la sua memoria è quanto mai tangibile».