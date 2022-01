Castrocaro, la sindaca Tonellato positiva al Covid

«Dopo averlo schivato per due anni, è toccato a me. Dopo l’iniziale preoccupazione per il mio piccolo compagno di questa disavventura, che però continua a scalciare per dirmi che sta bene, ora sono più tranquilla». E’ con queste parole che la sindaca di Castrocaro e Terra del Sole, Marianna Tonellato, ha comunicato tramite i social di essere positiva al Covid. Dato il periodo e l’esponenziale aumento dei contagi nulla di particolarmente eccezionale, se non fosse che per la prima cittadina è un momento delicato. Infatti, proprio nel periodo delle festività Marianna Tonellato ha esternato, sempre in rete, la felicità di essere in dolce attesa per la seconda volta.

«Ho avuto un attimo di panico quando ho scoperto di aver contratto il Covid, mi sono isolata subito per preservare la salute della mia famiglia – racconta la sindaca –. Sono stata preoccupata per la gravidanza ma la ginecologa mi ha rassicurata. Io stessa sono vaccinata e speravo di arrivare indenne alla terza dose, per altro già prenotata su consiglio del medico, ma non ci sono arrivata. Parlando con gli specialisti, ho compreso che il virus può avere anche gravi ripercussioni sul feto. Per cui, anche se non a cuor leggero come tutti del resto, sono contenta di aver aderito alla campagna vaccinale. In me ha prevalso il raziocinio e la fiducia nella scienza».