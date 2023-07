Castrocaro, il basket torna a scuola

Il basket entra nell’attività didattica curricolare. In vista dell’apertura della nuova palestra comunale, grazie all’intesa stretta con l’associazione sportiva dilettantistica Aics, gli studenti dell’Istituto valle del Montone avranno l’opportunità di giocare a pallacanestro sia durante l’orario scolastico, sfruttando alcune ore dedicate all’attività fisica, che in orario pomeridiano grazie al corso di minibasket.

Castrocaro, dunque, rispolvera la sua passione per la palla a spicchi. «L’iniziativa – afferma il sindaco, Francesco Billi – si pone fin dall’inizio in una logica di rete tra mondo sportivo, scuola e comunità. La nostra realtà ha una lunghissima tradizione nel basket che deve tornare ad essere attualità».

Le attività organizzate dall’associazione sportiva sono rivolte a tutti i bambini dai 5 anni in su senza distinzioni di sesso. Sono sempre più numerose, infatti, le atlete che si cimentano in questa disciplina tanto che Aics ha scelto un allenatore tutt’altro che di secondo piano. Direttore tecnico in ambito femminile, infatti, è Rod Griffin, ex cestista e allenatore di pallacanestro leggenda del basket forlivese.