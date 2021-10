Castellani Shop dà forma a ogni progetto d’arredo aziendale

Quando si tratta di arredo per contesti aziendali, ogni dettaglio fa la differenza: sia in termini di produttività e durevolezza, sia per l’interpretazione dello stile e l’immagine dell’impresa. Castellani Shop è lo store digitale concepito per fornire una risposta efficace e vantaggiosa alle esigenze d’arredo di negozi, industrie e uffici. Merito di una proposta di qualità italiana e un’esperienza d’acquisto certificata da autorevoli istituti di ricerca, quali Statista e ITQF.

Gli articoli in catalogo sono infatti made in Italy, corredati dal MUN (Marchio Unico Nazionale), realizzati da Castellani .it Srl, che opera da oltre 60 anni nella produzione di arredi.

La convenienza garantita da www.castellanishop.it è resa possibile quindi dal rapporto diretto con il produttore. A proposito di offerte, è presente anche la comoda sezione Outlet, con i migliori articoli di fine serie in promozione.

Si possono acquistare vetrine espositive, reception per ufficio, banchi vendita, arredi aziendali, scaffali metallici, scrivanie direzionali, scaffalature (con preziose possibilità di personalizzazione), sedie da ufficio, librerie e tantissimo altro ancora, con soluzioni in pronta consegna.

Oltre a qualità italiana, competitività e semplicità d’acquisto, il cliente può contare anche su una ricercatezza sul piano estetico. È possibile infatti scegliere tra una vasta gamma di materiali e colorazioni.

Un servizio aggiuntivo offerto da Castellani Shop è quello della progettazione dell’arredamento degli ambienti. Gli esperti dell’Ufficio Tecnico Interno forniscono assistenza e realizzano disegni e rendering sulla base delle richieste dei clienti.

Prova del valore dell’esperienza d’acquisto di Castellani Shop sono gli autorevoli riconoscimenti conseguiti. Secondo l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, l’e-commerce è presente tra le 750 migliori piattaforme d’Italia 2021/2022.

Un altro premio ottenuto è quello del Corriere della Sera, in collaborazione con Statista, per il primo posto nella categoria “Forniture per l’Ufficio” de Le Stelle dell’e-commerce.

L’assistenza professionale, sia in fase pre che post-vendita, è sempre disponibile e garantita da personale competente, che saprà rispondere a dubbi e richieste di maggiori informazioni.