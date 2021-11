Castel San Pietro, rubati cavi dell’illuminazione pubblica

CASTEL SAN PIETRO. Furti agli impianti di illuminazione pubblica a Castel San Pietro. Nella notte tra il 28 e il 29 ottobre, riferisce il Comune del Circondario imolese, si sono verificati furti ai danni degli impianti di illuminazione pubblica, gestiti dalla società in house Solaris. L’impresa incaricata della manutenzione è intervenuta a seguito di segnalazione nella serata del 29 ottobre e “dopo le opportune verifiche, ha riscontrato che all’interno del cavidotto nel tratto di via Magnani compreso tra via Collodi e Via villalunga a Osteria Grande era sparito tutto il cavo che collega i singoli pali (17) al quadro di comando: circa 600 metri di strada per 700 metri di ogni singolo cavo. All’interno del cavidotto vi erano cinque cavi”.

Il giorno dopo “effettuata una ulteriore verifica degli impianti è stato scopertoanche il furto della batteria del palo fotovoltaico all’incrocio tra via Stanzano e la via Emilia”.

“Condanniamo fortemente questi gesti – commenta il vice sindaco, Andrea Bondi – non solo per il danno arrecato all’intera comunità, ma anche per il paradosso che dietro si cela: l’illuminazione pubblica ha lo scopo di rendere più sicuro e presidiato il nostro territorio, un impegno che Solaris e l’amministrazione comunale stanno assumendo anche in chiave di risparmio e sostenibilità ambientale”. Solaris ha sporto puntuale denuncia dei fatti e ha già avviato le procedure assicurative. Le riparazioni avverranno “appena reperito il materiale, presumibilmente entro tre settimane”.