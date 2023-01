Castel San Pietro, negli ecocompattatori tre tonnellate di pet

Soddisfazione per i risultati raggiunti nel primo anno di raccolta selettiva di bottiglie in pet grazie ai due eco-compattatori, inaugurati a dicembre 2021, forniti dal Coripet, il consorzio senza fini di lucro per la gestione degli imballaggi in pet per liquidi, con il quale il Comune di Castel San Pietro Terme ha stipulato una convenzione per introdurre, accanto ai sistemi tradizionali di raccolta, questa nuova modalità che consente un minor consumo di energia e di materie prime, nonché la riduzione dei quantitativi avviati a smaltimento e dei relativi costi.

Nel primo anno dall’installazione, i cittadini hanno conferito in tutto 164.008 bottiglie, corrispondenti a quasi tre tonnellate di materiale recuperato e avviato al riciclo, recandosi in tutto 6.451 volte ai due eco-compattatori, collocati nel parcheggio del Cimitero del capoluogo (via Viara 386) e nel parcheggio del Laghetto Mariver a Osteria Grande (via Calabria 2/A).

Le parole del vicesindaco

«I dati forniti dal Coripet dimostrano il gradimento di questa modalità di raccolta da parte dei cittadini – sottolinea il vicesindaco Andrea Bondi con delega all’Ambiente – e confermano l’attenzione della nostra comunità all’ambiente e alla sua salvaguardia per il futuro delle prossime generazioni. Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti nel primo anno di questo progetto, al quale abbiamo aderito con l’obiettivo di migliorare e incrementare la raccolta differenziata attraverso una raccolta selettiva da inviare al riciclo. Una scelta che va nella direzione degli specifici obiettivi previsti dalla normativa europea sulla raccolta e riciclo delle bottiglie in pet, che dovrà arrivare almeno al 77% entro il 2025 e al 90% entro il 2029».

I dati evidenziano che, con il trascorrere dei mesi, i conferimenti sono progressivamente aumentati, passando dai 4.879 pezzi di gennaio ai 14.059 di novembre, dopo aver raggiunto un picco di 20.870 nel mese di ottobre. Sostanzialmente equilibrato l’utilizzo dei due eco-compattatori, con il 56% circa del materiale raccolto in quello del capoluogo e il 44% in quello della frazione.

Si possono inserire negli eco-compattatori esclusivamente bottiglie vuote in plastica pet che hanno contenuto liquidi alimentari, non schiacciate, intatte e con etichetta. Per incrementare questa raccolta selettiva, dall’estate scorsa l’Amministrazione ha posizionato all’interno del palazzo municipale in piazza XX Settembre, accanto ai tradizionali contenitori di Hera per la raccolta differenziata di carta e plastica, anche alcuni contenitori con il logo Anci-Coripet.