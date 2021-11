Castel San Pietro, l’album di figurine web del consiglio comunale dei ragazzi

Hanno ormai concluso da oltre un mese il loro mandato fra i complimenti e l’apprezzamento generale per il lavoro svolto, e l’Amministrazione Comunale di Castel San Pietro Terme vuole ringraziare ancora una volta i giovani consiglieri del 10° Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, valorizzando ulteriormente quella che è stata indubbiamente la loro idea più grande e originale: l’album di figurine intitolato “…per la libertà! – Ecco le nostre radici, ecco i valori a fondamento del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze”, dedicato ai valori della Resistenza e alla memoria di coloro che hanno combattuto per essi, mettendolo a disposizione di tutti i cittadini in versione digitale nei canali web istituzionali, in particolare il sito web www.cspietro.it, e la pagina facebook www.facebook.com/cspietro/.

L’iniziativa parte oggi con la pubblicazione della copertina e delle due presentazioni dell’opera, scritte dal sindaco Fausto Tinti e dai ragazzi stessi. Da lunedì 8 saranno pubblicate, una al giorno per due settimane, le pagine contenenti le figurine (già attaccate) e infine il pdf completo di 16 pagine.

L’album, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, nell’ambito del progetto ConCittadini edizione 2019-20, era stato presentato pubblicamente alla città in piazza XX Settembre, in Prefettura a Bologna, oltre che al Consiglio Comunale, era stato stampato e distribuito agli alunni delle classi quinte delle scuole primariecastellane.