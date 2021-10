Castel San Pietro, inaugura il centro logistico e direzionale Despar VIDEO

CASTEL SAN PIETRO. L’Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia, inaugura questa mattina il nuovo centro direzionale e logistico di Castel San Pietro Terme, in via Henry Ford. La posizione strategica del centro, che rappresenta un grosso investimento sul territorio e nell’immediato darà lavoro a una cinquantina di persone, “lo renderà un presidio territoriale capace di migliorare qualità e tempi di distribuzione e stoccaggio, risparmiando nei chilometraggi e quindi anche emissioni di CO². In questa ottica sarà possibile promuovere e sorreggere le filiere produttive locali”, afferma l’azienda che a Imola inaugurerà il nuovo Interspar in zona stazione.