Castel San Pietro, 67enne muore finendo con l'auto nel canale

CASTEL SAN PIETRO. E’ finito con l’auto nel canale perdendo la vita a Castel San Pietro. Vittima un 67enne che nel pomeriggio di martedì ha perso il controllo della vettura in una zona di campagna in località Gaiana, lungo via Bastiana, perdendo la vita. Quando i vigili del fuoco hanno estratto dall’acqua il suv Honda su cui viaggiava, per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. Il personale del 118 intervenuto sul posto insieme alla Polizia locale non ha infatti potuto far altro che constatarne il decesso.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: