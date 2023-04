Castel Bolognese, inaugurata la Ciclovia del Senio VIDEO

Si sono ritrovati a centinaia ieri pomeriggio al raduno ciclistico d’inaugurazione della Ciclovia del Senio, itinerario di 10 km adatto a tutta la famiglia. La biciclettata, partita alle ore 15 ha visto percorrere solo il tratto che va dalla piazza Bernardi fino alla Diga Steccaia in località Tebano, seguendo l’argine del fiume.

In testa al gruppo il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, tallonato dal sindaco Luca Della Godenza e da Davide Cassani, attuale presidente di Apt Servizi Emilia- Romagna. Nel plotone degli inseguitori anche altri sindaci e assessori del territorio lambito dal fiume, oltre alla consigliera regionale Manuela Rontini.

Il taglio del nastro è avvenuto in prossimità di Villa Rossi, famosa per l’eccidio avvenuto durante la Seconda guerra mondiale, dove è stata installata una postazione bike service (pompa e chiavi).



La Ciclovia del Senio è un’infrastruttura realizzata con un contributo della Regione di 380mila euro e del Comune di Castel Bolognese di 240mila euro, si inserisce nel tessuto della rete ciclabile dell’ Emilia-Romagna: è ricca di spunti naturalistici e culturali, perciò attraente nell’ottica del turismo outdoor. Anche ieri tanti partecipanti sono arrivati da fuori a dimostrazione del grande richiamo esercitato.

Nei dieci chilometri inaugurati si trovano eccellenze del paesaggio agreste e infrastrutture storiche come il mulino Scodellino, il medievale Canale dei Mulini, la diga Steccaia di leonardesca matrice, per fare un esempio. E’ stata fortemente promossa dagli Amici del Senio che ne vorrebbero completato il collegamento dalla Vena dei Gessi fino al Delta del Po.



«In queste settimane – ha detto il sindaco Luca Della Godenza – in tanti hanno potuto apprezzare il valore di questa ciclovia, sulla quale abbiamo creduto e investito molto. Siamo orgogliosi di aver realizzato questo tratto che posiziona Castello all’interno di percorsi turistici ed esperienziali, potenziando la sicurezza della mobilità. E un’occasione unica per promuovere il nostro territorio».

Davide Cassani conosce bene il percorso: «Queste sono le strutture ideali per avvicinare la gente allo sport, a pedalare nella natura. Il ciclismo è una disciplina individuale, ma la squadra è fondamentale e questa è la dimostrazione di un lavoro svolto da tanti gregari che hanno collaborato per raggiungere il traguardo».

Bonaccini ha ricordato gli ingenti investimenti sulle piste ciclabili: «Siamo la regione più virtuosa nel settore, la prima in Italia nella classifica dei km ciclabili e numero di piste in rapporto agli abitanti. Abbiamo messo investimenti in questa legislatura per circa 1.000 km di percorsi anche a livello sovra regionali, per tragitti medio lunghi, ma credo che vi siano tanti possibili itinerari anche nell’entroterra per collegare paesi e città, dando impulso al turismo del benessere e dell’ambiente». FOTO MMPH