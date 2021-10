Casemurate, auto si ribalta nel fosso dopo un incidente: intervengono i Vigili del Fuoco

Poco prima delle 10 di questa mattina, una squadra della sede centrale del comando provinciale Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena è intervenuta in via Cervese in località Casemurate per un incidente stradale. L’incidente è avvenuto tra un furgone e una autovettura, e quest’ultima è finita nel fosso adiacente alla strada. I Vigili del Fuoco, chiamati per un imminente principio di incendio di uno dei due veicoli coinvolti, hanno provveduto alla messa in sicurezza degli stessi. Non si registra nessun danno a persone. Sul posto anche la Polizia Municipale di Forlì.