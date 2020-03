Da casa a casa: serata con 18 artisti emiliano-romagnoli

RIMINI. Un collettivo di 18 artisti da tutta Italia si darà appuntamento questa sera alle 21 per un grande show, in diretta streaming che porterà a casa delle famiglie italiane magia, musica e divertimento per combattere l’isolamento e trasmettere il messaggio che l’arte resiste. Il palinsesto vedrà esibirsi artisti da Treviso a Salerno, passando anche da Ravenna, Faenza e Rimini con uno sketch di circa 4 minuti ciascuno coordinati da Claudio De Stefani. Nato dall’idea di Nicola Previti, illusionista e direttore artistico del progetto, e lanciato con un appello sui social che ha visto la risposta di oltre 50 professionisti, il format avrà un’importante componente interattiva e vedrà gli artisti esibirsi direttamente dalle loro abitazioni. “Da casa a casa”, questo il leitmotiv che accompagna il progetto e accomuna i tanti artisti che, avendo subito l’annullamento di molti spettacoli in seguito alle misure adottate per l’emergenza da Covid-19, non si sono arresi e, insieme, hanno deciso di portare allegria e gioia alle famiglie. Il programma spazierà dalla magia e l’illusionismo con Matteo Cucchi (Rimini) ed Enrico Battaglia (Ravenna) alla musica con Simone Baldazzi (Rimini) fino all’intrattenimento di varietà con l’illusionista emozionale Massimo Zannoni. Su Youtube: http://bit.ly/artistidacasa o Facebook (@artistidacasa)