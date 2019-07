Cartoon club: fumetti, incontri e musica a Rimini

Questa mattina alle 12 in palazzina Roma (piazzale Fellini) si terrà la presentazione degli albi speciali della 35ª edizione di “Cartoon club” alla palazzina Roma di fronte al Grand Hotel. Saranno presenti grandi sceneggiatori e disegnatori. Sempre lì, alle 18 “Musica, maestro!”, incontro-concerto con al centro il rapporto fumetti e sette note. Tra gli incontri con gli autori, sempre in palazzina Roma e a ingresso libero, alle 17.15, “Action figure, arte planetaria con firme italiane”. Alle 18.45 i due MM: Mysteri e Magie. Da Marrk Merlin a Martin Mystère con Alfredo Castelli, Lucio Filippucci.

Per i più piccoli alle 20.30 la piazza diventa il set della sfilata-spettacolo “Steampunk. Il futuro nel passato”, e il mercatino “I ricordi in soffitta”. Al cinema Fulgor alle 21 il progetto “Cartoni d’acqua / H2O for the future”, mentre alla nuova arena Francesca da Rimini in piazza Malatesta, sempre alle 21, cortometraggi d’animazione sul tema dell’acqua e dell’ambiente.