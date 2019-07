Cartoon club e Riminicomix a Rimini, il programma dell'ultima giornata

Il programma dell’ultima giornata di Cartoon Club prevede alla Nuova Arena Francesca da Rimini alle 21 la serata conclusiva del progetto sulla disabilità Super@bility, con la presentazione del progetto “InSegni Apprendi” a cura di Patricio Castillo Varela, la piattaforma digitale per imparare la lingua dei segni giocando con i cartoon. A seguire “Tutti uguali, tutti diversi”, le proiezioni dei cortometraggi animati sul tema della disabiltà. A Riminicomix in piazzale Fellini, sul palco centrale dalle 16 la Cosplay Convention, alle 20.15 “Witcher cat school” e “Superheroes Show – Wasama”, alle 21.30 “Kpop night by Kst kpop show time”.