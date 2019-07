Cartoon Club e Rimini Comix 2019: il Programma

CARTOON CLUB E RIMINI COMIX 2019

INDICE (seleziona la data):

• VENERDI' 19 LUGLIO

• SABATO 20 LUGLIO

• DOMENICA 21 LUGLIO

CENTRO STORICO

Cinema Fulgor – Sala Giulietta

ore 17.00 / 21.00 Cortometraggi animati in concorso al Festival

ore 21.15 Il principe Achmed – Germania 1926

Lotte Reiniger e il primo lungometraggio d’animazione della storia

Cinema Fulgor – Sala Federico

ore 21.00

Progetto “Cartoni d’Acqua / H2O for the Future”

Proiezione film: Big Fish & Begonia di Xuan Liang, Chun Zhang – Cina

Piazza Cavour

ore 20.30

Steampunk – Il Futuro nel Passato

Sfilata e foto set.

In collaborazione con COCAP e San Marino Comics

Nuova Arena Francesca da Rimini

ore 21.00

Progetto “Cartoni d’Acqua / H2O for the Future”

Cortometraggi d’animazione sul tema dell’acqua e dell’ambiente

AREA KIDS

Da martedì 16 luglio a venerdì 19 luglio (info: 328 8972683)

Museo della Città – Ala Nuova – Aule didattiche

ore 9.30

Workshop di Cinema d’animazione: “Frame by Frame”

a cura di Andrea Pagliardi

Workshop di Fumetto: #Teenartistlab

a cura di Scuola del Fumetto

Museo della Città – Sala degli Arazzi

ore 9.30

XI Premio Cartoon Kids

Museo della Città – Sala Canepa

Biblioanimate

Letture e drammatizzazioni a cura di Lucia Clementi

SUPER@BILITY

PROGETTO SPECIALE DEDICATO ALLA DISABILITÀ

Da martedì 16 luglio a domenica 21 luglio

(info: 328 8972683)

Museo della Città – Ala Nuova – Aule didattiche

ore 16.00 – 17.30

Workshop di Cinema d’animazione “Frame by Frame”

a cura di Andrea Pagliardi e Riccardo Maneglia

Workshop di Fumetto “Fumettiamo”

a cura di Scuola del Fumetto

Workshop dedicato al libro “Favole per Irene”

a cura di Marianna Balducci

RIMINI COMIX VENERDI' 19 LUGLIO

PIAZZALE FELLINI – MARE

Apertura Padiglioni ore 17.00 – 24.00

Apertura Area Food & Beverage: 11.00 – 24.00

Piazzale Fellini – Palco Centrale

ore 17.00 Sfilata Cosplay non competitiva

ore 19.00 Contest Canoro 3ª Edizione

ore 21.00 Proiezione: Poop Squad 3 proiezione

ore 22.00 Stefano Bersola in concerto,

ospite il doppiatore Pietro Ubaldi

ore 23.30 Dj set

Palazzina Roma

ore 10.00- 12.00 Stage di Fumetto con Laura Scarpa

dalle ore 17.15 Incontri con gli autori

SPAZIO OSPITI (di fianco al palco centrale)

11.00 KST Kpop Show Time (Raduni e attività)

13.00 Matteo Leonetti (meet & greet)

15.00 Stefano Bersola (meet & greet)

15.00 Pietro Ubaldi (meet & greet)

17.00 RT Poop (meet & greet con Raffaele Tamarindo)

19.00 Christina Volkova (Cosplayer special guest dalla Russia)

21.00 Ori-san (Cosplayer special guest dalla Serbia)

21.00 Narga Chan (Cosplayer special guest dall’ Austria)

21.00 Mila Alexia Jaeger (Cosplayer special guest dall’ Austria)

23.30 Stefano Bersola (meet & greet)

23.30 Pietro Ubaldi (meet & greet)

24.00 Chiusura stand ospiti

INCONTRI CON GLI AUTORI

Palazzina Roma – Piazzale Federico Fellini (via Giulietta Masina, 17)

Tutti i giorni 18/19/20/21 luglio, dalle ore 17.15 Ingresso libero

ore 17.15



Action figure, arte planetaria con firme “italiane”

Pittori, customizzatori, produttori italiani lavorano per realizzare capolavori nel mercato delle action figure.

Conan il Barbaro, Rocky Balboa, Big-Shoter, Gundam

con Dario Barbera, pittore e colorista, Giovanni Ameglio, modellista e customizzatore, Nicola Sandrini, produttore della linea Zpro

Moderatore: Egisto Quinti Seriacopi (dir. Riminicomix)

ore 18.00

Musica, maestro!

con Sergio Algozzino, Massimo Modula, Roberto Grassilli,Lorenzo SempriniProiezione di Spiriti nella notte, fumetto NPE su Bruce Springsteen

moderatore: Loris Cantarelli (Fumo di China)

ore 18.45

I due MM: Mysteri e Magie. Da Marrk Merlin a Martin Mystère

con Alfredo Castelli, Lucio Filippucci

moderatore: Loris Cantarelli (Fumo Di China)

ore 21.30

Società e industria del Kpop: idoli o burattini senz’anima?

L’addestramento idol. Quando il successo può uccidere: idol e suicidio

con Sara Maurizio, staff KST (Kpop Show Time), Donato Piegari, psicologo

moderatore: Egisto Quinti Seriacopi (dir. Riminicomix)

ore 22.30

Youtuber. Editoria. Fumetto. Nuove frontiere e metodologie di promozione.

Richard HTT & Fraffrog. Riccardo Accattatis presenta in anteprima

il volume “Quel Kiwi ti sta Fissando”.

Mondadori.

Davide “Dado” Caporali presenta “Vita di Pai” Shockdom.

moderatore: Egisto Quinti Seriacopi (dir. Riminicomix)

CENTRO STORICO

Cinema Fulgor – Sala Giulietta

ore 17.00 / 24.00

Cortometraggi animati in concorso al Festival

Cinema Fulgor – Sala Federico

ore 20.00

Cerimonia di Premiazioni del Festival

Piazza Cavour

ore 21.15

Le Sigle più belle dei Cartoni Animati

Ospite d’onore: Cristina D’Avena

Presenta: Marcello Franca

SUPER@BILITY

PROGETTO SPECIALE DEDICATO ALLA DISABILITÀ

Da martedì 16 luglio a domenica 21 luglio

(info: 328 8972683)

Museo della Città – Ala Nuova – Aule didattiche

ore 16.00 – 17.30

Workshop di Cinema d’animazione “Frame by Frame”

a cura di Andrea Pagliardi e Riccardo Maneglia

Workshop di Fumetto “Fumettiamo”

a cura di Scuola del Fumetto

Workshop dedicato al libro “Favole per Irene”

a cura di Marianna Balducci

RIMINI COMIX SABATO 20 LUGLIO

PIAZZALE FELLINI – MARE

Apertura Padiglioni ore 17.00 – 24.00

Apertura Area Food & Beverage: 11.00 – 24.00

Piazzale Fellini – Palco Centrale

ore 16.00 – 20.50Cosplay Convention

ore 20.00 Kpop Dj set by Kst Kpop Show Time

ore 21.00 VICTORLASZLO88

ore 22.00 Matteo Leonetti in concerto Anime Italian Live

ore 23.0 0 Stab Flow dj set con le sigle dei Cartoni Animati

Palazzina Roma

ore 10.00- 12.00 Stage di Fumetto con Laura Scarpa

ore 14.00 – 17.00 Area Pro Scouting: le case editrici incontrano i nuovi autori

dalle ore 17.15 Incontri con gli autori

ore 22.30 Proiezioni Dynit: Mirai di Mamoru Hosoda

SPAZIO OSPITI (di fianco al palco centrale)

12.00 Matteo Leonetti (meet & greet)

14.00 Stefano Bersola (meet & greet)

14.00 Pietro Ubaldi (meet & greet)

16.00 RT Poop (meet & greet con Raffaele Tamarindo)

16.00 Daniele Prada (Lupin 3rd e la sua Squadra)

18.00 Mila Alexia Jaeger (Cosplayer special guest dall’ Austria)

18.00 Narga Chan (Cosplayer special guest dall’ Austria)

18.00 Ori-san (Cosplayer special guest dalla Serbia)

21.00 KST Kpop Show Time (Raduni e attività)

24.00 Chiusura stand ospiti

INCONTRI CON GLI AUTORI

Palazzina Roma – piazzale Federico Fellini (via Giulietta Masina 17)

Tutti i giorni 18/19/20/21 luglio, dalle ore 17.15 Ingresso libero

ore 17.15

Una commedia sexy in una notte di mezza estate

con Oskar, Davide Barzi, Anna Lazzarini, Stefano Fantelli

litografia a tiratura limitata e numerata in omaggio

moderatore: Egisto Quinti Seriacopi (dir. Riminicomix)

ore 18.00

#vengoanchio, dal web alla carta stampata

con Francesco Matteuzzi, Federico Vicentini, Simone Arena

albo speciale di #vengoanchio

litografia a tiratura limitata e numerata in omaggio

moderatore: Egisto Quinti Seriacopi (dir. Riminicomix)

ore 18.45

Zagor, la vita rinnovata dello Spirito con la Scure

con Giovanni Freghieri, Mauro Laurenti, Oskar, Jacopo Rauch,

Valerio Piccioni, Gianni Sedioli,

moderatore: Marco Grasso (Fumo di China)

ore 21.00

Doctor Stone presentazione del manga Star Comics

con Loriana Giuliani (Crunchyroll Italia), Cristian Posocco (Star Comics)

a seguire proiezione due episodi inediti del manga Doctor Stone

moderatore: Egisto Quinti Seriacopi (dir. Riminicomix)

CENTRO STORICO

Museo della Città – Sala Canepa

ore 16.00

Laboratorio del progetto Super@bility

Workshop “Favole per Irene” a cura Marianna Balducci

Chiostro degli Agostiniani

ore 21.00

Rassegna Cinema sotto le stelle

Film: Un altro giorno di Raúl de la Fuente, Damian Nenow

Cooproduzione europea

Nuova Arena Francesca da Rimini

ore 21.00

Serata Conclusiva del progetto Super@bility

Presentazione del progetto InSegni Apprendi

a cura di Patricio Castillo Varela Comunità Papa Giovanni XXIII)

La piattaforma digitale per imparare la lingua dei segni giocando con i cartoon

Tutti uguali, tutti diversi cortometraggi animati sul tema della disabiltà

SUPER@BILITY

PROGETTO SPECIALE DEDICATO ALLA DISABILITÀ

Da martedì 16 luglio a domenica 21 luglio

(info: 328 8972683)

Museo della Città – Ala Nuova – Aule didattiche

ore 16.00 – 17.30

Workshop di Cinema d’animazione “Frame by Frame”

a cura di Andrea Pagliardi e Riccardo Maneglia

Workshop di Fumetto “Fumettiamo”

a cura di Scuola del Fumetto

Workshop dedicato al libro “Favole per Irene”

a cura di Marianna Balducci

Da giovedì 18 luglio a domenica 21 luglio

Workshop la Lingua dei Segni “InSegni Apprendi”

a cura di Patricio Castillo Varela Associazione Papa Giovanni XXIII

PIAZZALE FELLINI – MARE

CARTOON ON THE BEACH

Spiaggia Bagno 26

venerdì 19 / sabato 20 / domenica 21 luglio ore 10.00 – 12.00

Incontri con autori e performance di disegno live.



RIMINI COMIX DOMENICA 21 LUGLIO

Apertura Padiglioni ore 17.00 – 24.00

Apertura Area Food & Beverage: 11.00 – 24.00

Piazzale Fellini – Palco Centrale



ore 16.00 Cosplay Convention

ore 20.15 Witcher Cat School

ore 20.15 Superheroes Show – Wasama

ore 21.30 Kpop Night by Kst Kpop Show Time

Palazzina Roma



ore 10.00- 12.00 Stage di Fumetto con Laura Scarpa

ore 14.00 – 17.00 Area Pro Scouting

Le case editrici incontrano i nuovi autori

dalle ore 17.15 Incontri con gli autori

ore 21.30 Proiezioni Dynit

Bambini che inseguono le stelle di Makoto Shindai

ore 23.00 Proiezioni Dynit: Kill la Kill

SPAZIO OSPITI (di fianco al palco centrale)

12.00 Mila Alexia Jaeger (Cosplayer special guest dall’ Austria)

12.00 Narga Chan (Cosplayer special guest dall’ Austria)

14.00 KST Kpop Show Time (Raduni e attività)

17.00 Christina Volkoka (Cosplayer special guest dalla Russia)

17.00 Ori-san (Cosplayer special guest dalla Serbia)

19.00 Matteo Leonetti (meet & greet)

21.00 Christina Volkoka (Cosplayer special guest dalla Russia)

21.00 Ori-san (Cosplayer special guest dalla Serbia)

23.00 Chiusura stand ospiti

ore 17.15

Diabolik e le regine del terrore

con Davide Barzi, Roberto Altariva

modera: Loris Cantarelli (Fumo di China)

ore 18.00

Calendario Polizia di Stato

con Filippo M. Pedrotti, direttore del Gabinetto di Polizia di Rimini

moderatore: Egisto Quinti Seriacopi (dir. Riminicomix)

ore 18.45

Disney italiani

con Massimo Bonfatti, Casty, Luca Giorgi, Federico Fiecconi,

Claudio Sciarrone, Luca Boschi

moderatore: Loris Cantarelli (Fumo di China)