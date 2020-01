Anche il Carpi banchetta a Cesena (0-1)

L’unica buona notizia, nella cupa serata del Manuzzi in cui il Cesena viene sconfitto per 1-0 dal Carpi, è il tesseramento del centravanti Salvatore Caturano, annunciato poco prima del fischio d’inizio, che vestirà la maglia numero 10. Sul campo, in un primo tempo non indimenticabile non mancano comunque le occasioni: nei primi 10 minuti Cianci prima e Zerbin poi (quest’ultimo colpendo malissimo al volo su un bell’invito di Zanpano) litigano col pallone sciupando due occasioni promettenti. Al 23′ Nobile sbaglia l’uscita su cross di Valeri, ai 16 metri Capellini arma Rosaia che colpisce malissimo, con Butic sulla traiettoria che liscia la sfera nel tentativo di deviare. Clamorosa la chance che spreca Zerbin al 39′: servito a rimorchio da Valeri, calcia alto da ottima posizione. Tre minuti dopo ed ecco il vantaggio del Carpi: sugli sviluppi di un fallo laterale viene innescato Biasci, che salta secco De Santis ed esplode un destro che trafigge Marson. Il Cesena reagisce e prima del riposo, su cross di Zerbin, si accende una mischia in area piccola che vede Butic calciare su Nobile, poi prova Zecca che calcia sul braccio largo di Sarzi Puttini: un rigore che nessuno ha visto. Nella ripresa ad attaccare è solo il Cesena, che costruisce diverse palle-gol senza riuscire a pareggiare: al 54′ Nobile è bravissimo sul destro dal limite di Zerbin. Dieci minuti dopo Borello serve Russini, destro parato con Valeri ad un soffio dal pallone sulla respinta. All’88’, infine, il portiere del Carpi si supera sulla conclusione potente e precisa di Borello. Quinto ko interno in campionato per un Cesena nuovamente fischiato dal proprio pubblico.