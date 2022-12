Capodanno a Riccione, Cocoricò tutto esaurito: “Avremo gente da tutta Italia”

Tutto esaurito per il Cocoricò. A passi di danza verso il 2023. È un ottimo bilancio quello con cui fai i conti Enrico Galli, patròn della piramide nella Perla ma anche di Altro Mondo a Rimini.

Nuovo inizio

Dopo anni quantomeno difficili per il mondo della notte, sembra l’ora di lasciarsi alle spalle il passato. I festeggiamenti per lo scorso Capodanno erano saltati poco prima di Natale, gettando nella disperazione appassionati e addetti ai lavori, ma ora Galli punta i riflettori sul sold-out imminente. Un cielo senza nuvole, quello sopra la piramide più famosa della Riviera, fermo restando che tutti gli operatori sono compatti nel notare un minimo calo, «forse del 5% rispetto agli anni passati», nelle discoteche riservate ai minorenni. «Forse perché – spiega Galli – a quell’età i ragazzi dipendono molto dai genitori, quanto a fondi per il divertimento. E tra rincari e incertezze c’è chi taglia lì, per far quadrare i conti».

Tutta un’altra storia al Cocoricò dove, precisa con un pizzico di orgoglio «sono attese presenze da tutta Italia, cadute ormai le restrizioni degli ultimi anni». Una serata che darà lavoro ad un centinaio di persone, inclusi baristi e addetti alla sicurezza, precisa ancora il titolare.

Inizi in controluce

Con l’aggiudicazione dell’immobile, l’avventura di Galli era decollata nel gennaio 2020, anno poi tragicamente segnato dal Covid. Al timone della società Nox che si aggiudicò il marchio Cocoricò ad un’asta fallimentare con base di partenza 100mila euro, aveva al fianco Antonella Bonicalzi, proprietaria del Nautilus di Cardano al Campo a Gallarate. Seguirono anni difficili, per riportare all’antico splendore la più celebre discoteca di Italia, in un periodo da Saturno contro che, per evitare la diffusione del virus, congelò il mondo dell’intrattenimento e i simboli della movida.

Capodanno non stop

Ora l’atteso giro di boa: domani, 1° gennaio 2023, l’iconico tempio della musica alzerà il velo su «un Capodanno senza fine», all’insegna di 12 ore di musica non stop. Alla console della piramide dalle 18 si daranno il cambio artisti del calibro di Anotr, Cirillo, il talento grrovy di Francesco Del Garda, Nastia ma anche il re della minimal Riccardo Villalobos e Sonja Moonear. Quanto alla T-Room vedrà alternarsi a partire dalle 20 l’estro di Cera Khin, Clara Couve, Indira, Paganotto, Trym e Z.I.P.P.O. Intanto per oggi sono attese alla Fiera di Rimini circa 10 appassionati che si scateneranno sotto la regia di Galli nell’ambito del festival Galactica Nye, al suo esordio in Riviera dal 30 dicembre 2022 al 1° gennaio 2023.