Il cantautore forlivese Federico Brunazzi pubblica “Parto per Marte”

FORLI’. Dal 20 febbraio sulle piattaforme musicali online è uscito il primo album Basta una canzone del 24enne cantautore e chitarrista forlivese Federico, all’anagrafe Federico Brunazzi.

Ci sono 5 brani inediti di questo giovane musicista, balzato all’attenzione di Spotify con “Parto per Marte” che lo ha inserito nel 2019 nella seconda playlist italiana del genere scuola indie, ottenendo oltre 30mila ascoltatori in ben 55 Paesi del mondo. Il suo è un repertorio che, almeno per ora, sembra avvicinarsi all’indie pop, una musica che parla di emozioni, vita e sogni. Ne abbiamo parlato con lui. L’intervista a Brunazzi sul Corriere Romagna oggi in edicola.