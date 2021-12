Campigna, troppa piogia: lo snow park rinvia l’apertura

La neve sembrava perfetta, la stagione era iniziata all’insegna del bianco e delle basse temperature che hanno dominato le prime settimane di dicembre. A rovinare il clima perfetto da “bianco Natale” è stata invece la pioggia caduta abbondante in Romagna negli ultimi giorni, non risparmiando nemmeno le cime di Campigna. Qui, lo snow park Fun – ghetto, “vicino di casa” delle piste da sci servite dagli impianti di risalita gestiti dall’imprenditore Manuel Tassinari, non ha ancora potuto aprire i battenti. «Eravamo pronti – racconta Mirco Donati, uno dei giovani soci a occuparsi del “parco” riservato alle discese sulle tavole da snowboard – avremmo dovuto aprire nei giorni a cavallo del Natale dopo altri rinvii che siamo stati costretti a fare nelle scorse settimane a causa delle condizioni della neve». Ancora troppo morbido, infatti, il manto bianco, inizialmente, non ha permesso di consentire l’accesso degli avventori ai salti e agli scivoli già pronti a essere installati lungo il pendio innevato.

Prospettive

L’inverno del 2022, del resto, si preannuncia una “buona annata”. «Abbiamo notato che nell’ultimo periodo c’è stata tantissima gente in Campigna, come se ci fosse stata una riscoperta collettiva della neve, della montagna e della natura». Si è già raccontato del tutto esaurito annunciato dagli imprenditori dell’accoglienza nella zona montana del Forlivese, con i rifugi e i ristoranti di Campigna che già nei giorni precedenti il Natale potevano vantare di avere esaurito i posti a disposizione. Tuttavia, alla pioggia che è scesa dal cielo “allentando” la neve su cui si era già iniziato a sciare, si vanno aggiungendo i numeri sempre più alti dei contagi da Covid -19 e l’ombra di possibili chiusure, oltre ai timori di chi potrebbe rinunciare a trascorrere una giornata sulle cime di Campigna. «Al momento noi non siamo preoccupati. – ammette però Donati – Abbiamo avuto un’affluenza enorme, dal Forlivese, dal Ravennate, ma anche dalla Toscana e dal Riminese. Abbiamo anche raggiunto il numero massimo di ski pass che si potevano emettere. Andiamo avanti fiduciosi».