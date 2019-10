Camion sbanda a Cesena: A14 in tilt

CESENA. Autostrada in Tilt per un incidente alle 20.30 circa nel tratto a ridosso della zona della frazione di San Giorgio. Per cause ancora al vaglio della Polstrada un tir carico di piastrelle ha sbandato ed è finito a cavallo tra le due corsie, sospeso nel new jersey in cemento che le divide.

Sul posto il 118 ed i vigili del fuoco per i soccorsi. Nessun ferito serio ma serviranno ore per ripristinare la normalità di transito nel tratto romagnolo dell'autostrada Adriatica.