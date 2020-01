CESENA – Simone Franchini non è più un giocatore del Cesena. Questa mattina, il centrocampista classe 1998, è salito a Villa Silvia a salutare i compagni, quindi si è recato nella sede del club bianconero per rescindere il contratto triennale sottoscritto in estate e subito dopo è partito per Piacenza. Con il club biancorosso emiliano ha firmato per soli 6 mesi. Una decisione quantomeno singolare, quella di Franchini, che pur di andar via da Cesena ha rinunciato a due anni di contratto…