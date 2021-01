Calciomercato, Cesena-Borello atto secondo

Cesena e Giuseppe Borello di nuovo insieme. Ieri sera il Crotone ha messo fine al suo prestito con la Pro Vercelli e lo ha girato al club romagnolo. Borello, partito in mattinata dal Piemonte, è atteso a Cesena verso l’ora di pranzo per le visite mediche e il tampone, dopodiché sarà all’Orogel Stadium per firmare il contratto e per sostenere il primo allenamento con i nuovi e i vecchi compagni. Borello, 6 gol in 26 partite nella passata stagione giocata con il Cavalluccio sul petto, sarà a disposizione di Viali per la sfida di domani in casa dell’Arezzo. Essendosi sempre allenato e avendo giocato anche domenica, è pronto a offrire minuti di qualità alla squadra bianconera.

In entrata, il Cesena continua a lavorare su Angiulli, che la Sambenedettese non vorrebbe lasciar partire. Sempre in piedi la trattativa che dovrebbe permettere al terzino sinistro Tonetto di viaggiare da Imola (via Frosinone) a Cesena e l’omologo Aurelio di fare (via Sassuolo) il percorso inverso.

C’è infine il caso Koffi: da tre giorni è a Firenze, ma al Cesena nessuno del suo entourage ha comunicato la fine dell’isolamento a Parigi. La Fiorentina ha fatto capire che metterà fine al prestito con il Cesena solo quando troverà un altro acquirente: oggi quindi il Cesena, che lo attendeva per il 30 dicembre, invierà una nuova convocazione a Koffi. Se l’attaccante franco-ivoriano non dovesse rispondere alla chiamata, la querelle potrebbe prendere una spiacevole piega legale.