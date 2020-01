Calciomercato, Cavallari al Rimini e Oliana al Monopoli

RIMINI – In attesa della firma del portiere Meli, che è atteso a Rimini all’inizio della prossima settimana, il direttore sportivo Ivano Pastore ha praticamente definito uno scambio di under con il Monopoli: dalla Romagna scenderà in Puglia il difensore centrale classe 1999 Filippo Oliana (8 presenze) mentre a Rimini tornerà il classe 1998 Daniele Cavallari, che nella passata stagione ha collezionato una presenza con il tecnico Acori prima di essere ceduto al club pugliese (con cui è sceso in campo una sola volta). Per il difensore centrale di Faenza un unico gettone anche in questo campionato. Come previsto, ha invece rescisso il contratto il difensore centrale Federico Scappi.