Calciomercato C, Il Cesena saluta Albertini: andrà al Brindisi

Il Cesena sta definendo in questi minuti il passaggio di Alessandro Albertini al Brindisi, che in extremis ha sorpassato la Casertana. Il centrocampista è a Villa Silvia ma non si sta allenando in attesa di rescindere il proprio contratto con i bianconeri e di accasarsi in Puglia. Rischiano invece di restare in Romagna sia Riccardo Chiarello (su cui si era mossa la Pro Vercelli) e Giovanni Nannelli. Entro le 20 Artico dovrebbe però prendere un difensore centrale, visto che dal punto di vista numerico la coperta nel settore è cortissima e già domani a Olbia con la squalifica di Silvestri le scelte di Toscano saranno obbligo con Ciofi, Prestia e Piacentini. L’obiettivo è sempre Frascatore della Turris.