Calcio D, violenti scontri tra tifosi prima di Ravenna-Prato VIDEO

Un pre-partita piuttosto caldo quello di Ravenna-Prato. Nel primo pomeriggio, il pullman che trasportava i tifosi del Prato ha sbagliato strada lasciando i tifosi ospiti davanti alla curva Mero, sede abituale dei tifosi del Ravenna. Le due tifoserie sono venute a contatto con violenti scontri, prima che le forze dell’ordine ristabilissero in qualche modo la calma. Alla fine non si registrano né fermati, né feriti. La gara è poi stata vinta per 4-1 dal Ravenna.