Calcio, venerdì al Manuzzi c'è Inghilterra-Romania

Dopo gli oltre undicimila spettatori che hanno fatto da cornice a Francia-Inghilterra, gara inaugurale allo stadio di Cesena, anche per il match in programma domani (ore 18.30) che vedrà in campo di nuovo gli inglesi, questa volta opposti alla Romania, si avvicina il traguardo delle diecimila presenze.

I tifosi romeni martedì scorso a San Marino

L'acquisto dei biglietti sarà possibile a partire dalle 9.30 presso le biglietterie della Curva Mare che resteranno attive fino alle 13 per poi riprendere dalle 14 fino all'inizio della gara. Dalle 15 ripartirà la vendita presso il Centro Coordinamento Club mentre dalle 16.30 apriranno anche i botteghini del settore distinti.

Si ricorda che il biglietto di Francia-Inghilterra sarà valido come coupon sconto oltre che per la gara di domani anche per quella del 24 giugno (Romania-Francia) e permetterà di accedere a queste agevolazioni: 5 euro per i distinti, 3 euro per la curva Mare, 1 euro in tutti i settori per gli Under 21.

L'ingresso gratuito sarà invece come di consueto riservato a tutti i giovani calciatori tesserati per il settore giovanile scolastico: per prenotarsi basta telefonare alla segreteria organizzativa, che risponde al numero 0521/1815773, o indirizzare una mail a segreteria@tifiamoeuropa.eu