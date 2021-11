Calcio Under 17, il San Marino “esagera” nei cambi, ma il giudice sportivo conferma il 10-0 per il Cesena

Una appendice con la giustizia sportiva per Cesena-San Marino Academy, valida per il campionato Under 17 di Serie C. Una partita vinta con un nettissimo 10-0 per il Cesena e che ha avuto un epilogo un po’ particolare, visto che la San Marino Academy al 43′ della ripresa ha effettuato tre sostituzioni nonostante ne avesse già ordinate cinque in precedenza. In più questo spot di cambi è arrivato dopo che erano già arrivate sostituzioni in tre momenti di gara. Il giudice sportivo però evidentemente non ha ravvisato le condizioni per assegnare un 3-0 a tavolino, confermando il 10-0 e multando la San Marino Academy di 500 euro.