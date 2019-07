Calcio, un ottimo Ravenna piega l'Udinese in rimonta

TARCENTO (UD) - Inizia con una vittoria inattesa ma tutt'altro che ingiusta l'avventura del Ravenna in questa stagione 2019-2020. I giallorossi di Luciano Foschi, ancora incompleti e al lavoro da appena 5 giorni, superano in rimonta l'Udinese (1-2) grazie alle reti del polacco Szymon Fyda con un destro chirurgico al 36' e di Matteo Sapucci, centrocampista in prova (lo scorso anno era alla Sammaurese), a metà ripresa. Entrambe su corner calciati da Adolfo Selleri. L'Udinese era passata in vantaggio al 9' con Lasagna. Da segnalare le traverse colpite da Jajalo e Mandragora sull'1-1.