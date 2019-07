Calcio, Tommaso Tentoni è un nuovo giocatore dell'Imolese

La società Imolese Calcio 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Tommaso Tentoni per l’acquisizione delle sue prestazioni sportive fino al 30 giugno 2021. Il centrocampista 22enne, prodotto del vivaio dell’Atalanta, può già vantare 75 presenze in serie C con le maglie di Alessandria e Carrarese. Si tratta di un colpo fortemente voluto dal Direttore Sportivo Filippo Ghinassi: “Arriva ad Imola un ragazzo che seguiamo da diverse stagioni, Tommaso è un giocatore completo nell’interpretazione delle due fasi che porta in dote intensità e duttilità. Siamo felici di averlo con noi.”