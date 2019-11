Calcio, i tifosi del Cesena in trasferta a Gubbio

In occasione della trasferta Gubbio-Cesena in programma domenica 17 alle ore 17.30, il Coordinamento Clubs Cesena sarà presente allo Stadio Pietro Barbetti di Gubbio e organizza la trasferta: al costo di 20 euro per i soci al Coordinamento Clubs e 30 euro per i non soci (fino a 40 partecipanti). Il prezzo scende a 15 euro per i soci e 25 euro per i non soci sopra i 40 partecipanti. Ritrovo presso la sede del Coordinamento Clubs in via Plauro alle ore 13, partenza alle ore 13.30. Durante la trasferta, il Club del Passatore di Forlimpopoli organizzerà una merenda per tutti i partecipanti alla trasferta con il Coordinamento, con offerta libera. Info e prenotazioni: 0547-632502, chiusura prenotazioni giovedì 14 novembre.