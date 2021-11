Calcio, “Tassotti è il vice allenatore del Ravenna”: parola di Wikipedia

Andryi Shevchenko sta per prendere il posto di Davide Ballardini sulla panchina del Genoa: per l’ex stella del Milan è in arrivo un contratto triennale. Nello staff di Shevchenko ci sarà anche il vice Mauro Tassotti, curiosamente coinvolto in un “incrocio ravennate” da Wikipedia. Wikipedia infatti fino a questa mattina inquadrava Tassotti come vice allenatore del Ravenna (curiosamente la stessa città di Ballardini). Notizia evidentemente falsa, visto che il vice allenatore del Ravenna è Samuele Olivi.