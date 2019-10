Calcio serie C, al via la prevendita biglietti per Cesena-Sudtirol

CESENA. Al via la prevendita per Cesena-Sudtirol. Da venerdì 18 ottobre sul circuito Vivaticket, oltre che on line sul sito vivaticket.it, sono disponibili i biglietti per la gara di Serie C in programma all’Orogel Stadium Dino Manuzzi mercoledì 23 ottobre alle 18,30. A Cesena i biglietti saranno disponibili al Coordinamento Club alle seguenti tariffe (la categoria ridotto si applica a: donne, disabili al 50%, militari e ragazzi con età compresa tra 14 e 17 anni) maggiorati dei diritti di commissione: tribuna Vip € 45,00 (ridotto € 31,00, junior under 14 € 5,00), tribuna numerata € 25,00 (ridotto € 17,00, junior € 5,00), distinti superiori € 20,00 (ridotto € 14,00, junior € 5,00), distinti inferiori € 15,00 (ridotto € 10,00, junior € 5,00), curva mare € 12,00 (ridotto € 8,00, junior € 5,00), curva ferrovia (settore ospiti: € 12,00, junior € 5,00). I biglietti per il settore ospiti potranno essere acquistati fino alle 19 di martedì nei punti vendita Vivaticket presenti in tutta Italia (l’elenco è consultabile su sito vivaticket.it, a Bolzano presso Tabaccheria Da Tito in via Milano 128) mentre il giorno della gara le relative biglietterie resteranno chiuse.

