Calcio serie C, test con 6 gol per il Rimini

E' terminato 6-1 il test infrasettimanale che il Rimini ha disputato sul rettangolo verde di San Vito, con la Berretti allenata da Giordano Cinquetti. Tutti a disposizione del tecnico biancorosso Renato Cioffi, che nei due tempi ha così potuto ruotare i propri uomini in preparazione alla trasferta in programma domenica a Fano. Presente al campo il presidente Giorgio Grassi che si è prima intrattenuto con la squadra e poi ha seguito l'incontro da bordo campo. Nel primo tempo sono andati a segno Palma e Zamparo, nella seconda frazione Cigliano, Petrovic, Arlotti e Mancini. Il gol della bandiera per i ragazzi di Cinquetti (positiva anche la prova dei baby biancorossi) è stato realizzato da Ceccarelli.