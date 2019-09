Calcio Serie C, solo un punto per il Rimini con il Gubbio

RIMINI - Il Rimini torna a muovere la classifica dopo due sconfitte esterne consecutive. Ma il pareggio del Romeo Neri (1-1) contro il Gubbio non può soddisfare i biancorossi di Cioffi. Per la quinta volta in sei giornate, è il Rimini a passare in vantaggio (non è accaduto solo a Vicenza). Minuto 5: fallo laterale di Finizio per Palma, che controlla e dal vertice destro crossa a centro area dove Zamparo brucia lo statico Maini e di testa insacca. Come accaduto anche sabato a Carpi, il Rimini si appisola e prima viene salvato dall'incrocio dei pali (su punizione di De Silvestro), quindi viene raggiunto da Cesaretti (altra iniziativa di De Silvestro). Nella ripresa un'occasione per Gerardi, subentrato a Candido, ma troppo poco per vincere la partita. Questi i risultati delle altre gare giocate alle ore 18.30: FeralpiSalò-Fano 1-3, Sambenedettese-Modena 1-1, Sudtirol-Fermana 3-0, Vicenza-Vis Pesaro 0-0.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: