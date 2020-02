Calcio Serie D, Savignanese: vittoria e Mastronicola

SAVIGNANO SUL RUBICONE – La Savignanese del dopo-Farneti parte con una vittoria: un contropiede di Lucio Peluso stende il Breno (1-0). In panchina oggi c’era il direttore generale Franco De Falco, che al termine del match ha annunciato il nuovo allenatore: Alessandro Mastronicola. Vincono anche le altre due romagnole del Girone D in lotta per la salvezza: la Sammaurese grazie ad un altro gol di Diop fa il colpo in casa del Progresso, mentre l’Alfonsine piega 1-0 il Franciacorta. Sconfitta del Forlì nel big-match in casa della regina Mantova, che si impone grazie a una rete di Guccione. Nel Girone F seconda vittoria consecutiva (e quinto risultato utile) per il Cattolica, che batte 1-0 il Chieti, scavalca Sangiustese e Avezzano e aggancia il Giulianova al sestultimo posto in classifica.