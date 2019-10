RIMINI, 28 OTTOBRE 2019 – Tutto secondo logica. L’anticipo Rimini-Vis Pesaro che era in programma per sabato sera alle ore 20.45 è stato spostato alle 15. Del resto la rivalità tra le due tifoserie sconsiglia l’appuntamento serale e così sabato pomeriggio al Romeo Neri i biancorossi cercheranno di rialzarsi in un derby mai banale come quello contro i vissini.