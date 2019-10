Calcio Serie C, il Rimini presenta il settore giovanile

Domenica pomeriggio, in occasione della sfida delicatissima sfida Rimini-Virtus Verona, il settore giovanile del Rimini F. C. guidato da Aldo Righini si presenterà ufficialmente al pubblico del "Romeo Neri". L'iniziativa, in programma nell'intervallo della partita, vedrà la partecipazione di tutti i ragazzi e dei tecnici facenti parte della "cantera" biancorossa.