Calcio serie C, il Rimini perde Montanari per una giornata

Lunedì sera si gioca il posticipo Vicenza-Cesena e tra i veneti mancherà l’ex centrocampista bianconero Antonio Cinelli, espulso domenica in casa della Virtus Verona e squalificato per una giornata. Il Rimini non avrà invece il centrocampista Andrea Montanari domenica al Neri contro la Virtus Verona. Questi i provvedimenti dopo la settima giornata del girone d’andata. Due giornate a Liguori (Fermana). Una giornata a Bacio Terracino (Fermana), Turchetta (Sudtirol), Montanari (Rimini), Cinelli (Vicenza), Danieli (Virtus Verona). Infine, inibizione fino al 15 ottobre per il dirigente della Fermana Massimo Andreatini «per comportamento gravemente offensivo verso l'arbitro al termine della gara».